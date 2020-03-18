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З Відня вже вилетіло понад 170 українців - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Вже 174 громадянина України вилетіли "Австрійськими авіалініями" додому з Відня. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України".

"174 громадянина України вже вилетіли "Австрійськими авіалініями" додому з Відня. Це стало можливим в результаті ефективної роботи Посольства України в Республіці Австрія, а також готовності авіакомпанії йти на зустріч. Продовжуємо повертати своїх",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, майже 26 тисяч українців за добу повернулися на Батьківщину.

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