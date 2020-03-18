Из Вены уже вылетело более 170 украинцев - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Уже 174 гражданина Украины вылетели "Австрийскими авиалиниями" домой из Вены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Коронавирус в мире - оперативно от МИДа Украины".
"174 гражданина Украины уже вылетели "Австрийскими авиалиниями" домой из Вены. Это стало возможным в результате эффективной работы Посольства Украины в Республике Австрия, а также готовности авиакомпании идти на встречу. Продолжаем возвращать своих", - говорится в сообщении.
Напомним, почти 26 тысяч украинцев за сутки вернулись на Родину.