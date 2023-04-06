Кубраков: працюємо над залізничним сполученням з Варшавою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У тестову поїздку вирушає перший поїзд, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає УНН.
Деталі
З 5 квітня українські та польські залізничники спільно проводять тестово-випробувальну поїздку маршрутом Люблін — Рава-Руська євроколією 1435 мм. Таким чином, для пасажирів польського напрямку Рава-Руська (Львівська область) стане пунктом зручної пересадки між поїздом на євроколії та поїздом Укрзалізниці на українській колії, який у свою чергу домчить пасажирів до Львова.
“Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску. Працюємо над тим, щоб наші країни стали ще ближчими одна до одної”, — сказав Олександр Кубраков, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.
Доповнення
Відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років.
Укрзалізницею відновлено ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставровано вокзал на станції Рава-Руська. Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення.
Нагадаємо
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