Кубраков: работаем над железнодорожным сообщением с Варшавой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В тестовую поездку отправляется первый поезд, который через несколько месяцев даст старт сообщению между Варшавой и Рава-Русской с пересадкой на Львов. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает УНН.
Детали
С 5 апреля украинские и польские железнодорожники совместно проводят тестово-испытательную поездку по маршруту Люблин — Рава-Русская по евроколее 1435 мм. Таким образом, для пассажиров польского направления Рава-Русская (Львовская область) станет пунктом удобной пересадки между поездом на евроколее и поездом Укрзализныци на украинской колее, который в свою очередь домчит пассажиров до Львова.
“Запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Рава-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на удобную логистику поездом до и из польской столицы, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска. Работаем над тем, чтобы наши страны стали еще ближе друг к другу”, — сказал Александр Кубраков, Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин, территорий и инфраструктуры.
Дополнение
Восстановленный железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет.
Укрзализныцей восстановлен участок евроколеи длиной 8,4 км и отреставрирован вокзал на станции Рава-Русская. После тестовой поездки польской стороне понадобится несколько месяцев для развертывания полноценного таможенно-пограничного контроля и завершения формальностей, после чего будет объявлена дата старта регулярного сообщения.
Напомним
В Укрзализныце рассказали о новых изменениях в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.