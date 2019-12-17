КС опублікував висновок щодо законопроекту про зменшення кількості нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Конституційний суд України визнав конституційним законопроект про зменшення конституційного складу Верховної Ради та закріплення пропорційної виборчої системи. Про це УНН повідомляє з посиланням на висновок КСУ.
“Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи) (реєстр. № 1017)”, — йдеться у висновку.
Проте суд, визнав законопроект щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи із застереженнями. Також, суд зазначив, що слід внести зміни до інших статей.
Нагадаємо, Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить зменшити склад Верховної Ради України до трьохсот та закріпити пропорційну виборчу систему.