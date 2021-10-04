Кривдник "Динамо" зазнав першого фіаско в сезоні Бундесліги

Деталі

Горетцка вивів мюнхенців вперед на 29 хвилині, але через три хвилинки Хінтереггер встановив статус кво у баталії (1:1). Лише на 83 хвилині серб Костіч приніс гостям виграш 2:1.

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"Поразки завжди спричиняють біль. Сьогоднішня в тому числі. По-перше, тому що це була наша перша поразка в сезоні, а по-друге, тому що вона була абсолютно необов'язковою. Ми знову зробили не кращим чином ті речі, які нам не вдавалися на минулих тижнях. Але суперник цим не скористався. Сьогодні нас покарали. Тим не менш, у нас було достатньо моментів, щоб забити", - розповів тренер Юліан Нагельсманн.

Доповнення

"Баварія" завдала 20 проти 5-ти ударів по воротам та мала 72 відсотки володіння м'ячем. Клуб, який крайнього матчу розгромив "Динамо" у ЛЧ, йде лідером Бундесліги попри першу поразку у сезоні чемпіонату.