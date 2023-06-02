Кримінальні справи та корупція українського правосуддя: нові подробиці конфлікту журналістки Раміни Есхакзай та нетверезого чоловіка

1 червня під час повітряної тривоги, поки журналістка розбиралася з евакуатором, який забирав до штрафмайданчику її автівку, до неї підійшов озброєний чоловік і почав говорити нецензурні та образливі речі.

Журналістка озвучила УНН нові подробиці про особу, яка погрожувала їй зі зброєю в центрі Києва, просто під час повітряної тривоги.

Як виявилось чоловіка звуть Козік Ігор Олександрович, 21 червня 1979 року народження. Проти нього відкрито кримінальне провадження за нанесення тілесних ушкоджень громадянину Павлу (прізвище приховано з питань безпеки).

Козік злісний неплатник аліментів, його заборгованість складає більше ніж 300 тисяч гривень. Затримувався за крадіжку, грабіж, розбій та інші адміністративні правопорушення.

Печерська районна поліція вже затримувала Козіка Ігора Олександровича та саджала в СІЗО. Однак, потім його випустили. За інформацією від особистих джерел Раміни Есхакзай, які мали справу з даною особою, він “купив” свій вихід за 5 тисяч доларів, заплативши їх до Печерського суду.

Батько Козік Олександр Володимирович, майстер спорту з велоспорту, був у третій сотні афганців на Майдані 2014 року. За інформацією Есхакзай, батько Козіка порядна людина, допомагає нашій країні у часи великої війни. Його ж син хоч і майстер спорту з боксу, але наразі свої спортивні навички використовує тільки в ситуаціях пов'язаних з порушенням закону, залякувань та бійок.

На даний момент одна із кримінальних справ розглядається Києво-Святошинському районному суді за статтею 345 КК України, ч. 2, а саме – «Злочин проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів; Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». (фото у галереї)

1 червня журналістка Раміна Есхакзай подала заяву про приниження честі та гідності.

“Всі порушення особи Козіка Ігора Олександровича та відкриті проти нього кримінальні справи, свідчать, що людина має корупційні зв'язки і жодного разу не відповіла перед законом за свої дії і не отримала гідного покарання. Наразі, у співпраці з адвокатом Олегом Ковбасою ми хочемо, щоб даний правопорушник отримав покарання згідно діючого законодавства України. Дана особа погрожує постраждалим, тому вони бояться продовжувати боротися проти порушника. Просимо всіх хто постраждав від дій Козіка Ігора Олександровича, зв'язатися з Раміною Есхакзай. Дякую всім, хто охоче підтримує та надає нову інформацію про дану особу, що допомагає зібрати додаткові дані для передачі їх в компетентні органи”, – розповіла УНН Раміна Есхакзай.