Уголовные дела и коррупция украинского правосудия: новые подробности конфликта журналистки Рамины Эсхакзай и нетрезвого мужчины

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Журналист Рамина Эсхакзай провела собственное расследование относительно вооруженного мужчины, который словесно унижал ее во время воздушной тревоги, результатами этого расследования она эксклюзивно поделилась с УНН.

1 июня во время воздушной тревоги, пока журналистка разбиралась с эвакуатором, который забирал на штрафплощадку ее машину, к ней подошел вооруженный мужчина и начал говорить нецензурные и оскорбительные вещи. 

Журналистка озвучила УНН новые подробности о человеке, который угрожал ей с оружием в центре Киева, прямо во время воздушной тревоги.

Как оказалось мужчину зовут Козик Игорь Александрович, 21 июня 1979 года рождения. Против него открыто уголовное производство за нанесение телесных повреждений гражданину Павлу (фамилия скрыта по вопросам безопасности).

Козик злостный неплательщик алиментов, его задолженность составляет более 300 тысяч гривен. Задерживался за кражу, грабеж, разбой и другие административные правонарушения.

Печерская районная полиция уже задерживала Козика Игоря Александровича и сажала в СИЗО. Однако, потом его выпустили. По информации от личных источников Рамины Эсхакзай, которые имели дело с данным лицом, он “купил” свой выход за 5 тысяч долларов, заплатив их в Печерский суд.

Отец Козик Александр Владимирович, мастер спорта по велоспорту, был в третьей сотне афганцев на Майдане 2014 года. По информации Эсхакзай, отец Козика порядочный человек, помогает нашей стране во времена большой войны. Его же сын хоть и мастер спорта по боксу, но пока свои спортивные навыки использует только в ситуациях связанных с нарушением закона, запугиваний и драк.

На данный момент одно из уголовных дел рассматривается Киево-Святошинском районном суде по статье 345 УК Украины, ч. 2, а именно – «Преступление против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и преступления против журналистов; Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». (фото в галерее)

1 июня журналистка Рамина Эсхакзай подала заявление об унижении чести и достоинства.

“Все нарушения личности Козика Игоря Александровича и открытые против него уголовные дела, свидетельствуют, что человек имеет коррупционные связи и ни разу не ответил перед законом за свои действия и не получил достойного наказания. Сейчас, в сотрудничестве с адвокатом Олегом Ковбасой мы хотим, чтобы данный правонарушитель получил наказание согласно действующему законодательству Украины. Данное лицо угрожает пострадавшим, поэтому они боятся продолжать бороться против нарушителя. Просим всех кто пострадал от действий Козика Игоря Александровича, связаться с Раминой Эсхакзай. Спасибо всем, кто охотно поддерживает и предоставляет новую информацию о данном лице, что помогает собрать дополнительные данные для передачи их в компетентные органы”, – рассказала УНН Рамина Эсхакзай.

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