Крим був обдурений, а нас зневажали: полонений російський військовий розповів про життя півострова після "приєднання" до росії

Деталі

Ігор Руденко назвав себе громадянином України. Він народився у Дніпропетровській області, а в 1975 році переїхав до Криму, який, за його словами, "по суті завжди був українським". Після закінчення Кримської школи в 1993 році вступив на навчання до вищого військового училища зв'язку в Полтаві, де "склав присягу на вірність Україні". Був офіцером Збройних сил України. До 2009 року служив у Полтаві. У 2011 знову переїхав до Криму, де продовжив служити в ЗСУ. Після анексії Криму, за словами Руденка, він "зробив велику помилку і перейшов на бік російської федерації".

За словами полоненого, коли незаконно на території Криму провели референдум, і більшість людей від безвихідного становища проголосували за "возз'єднання" Криму з росією, жителі відчули дуже великі зміни на території Криму.

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“У 2014 році я зробив велику помилку і перейшов на бік російської федерації, тобто, прийняв, як би, другу присягу. Хоча була можливість, і давали цю можливість всім українським офіцерам виїхати на територію України (материкову частину - ред.). Але з 2000 року проводилася пропаганда про те, що в Росії жити краще в два/три рази. Проводилося зомбування нашого населення, в тому числі і військовослужбовців. У результаті, після відділення підскочили ціни на продукти, на дизельне паливо, бензин, газ, погіршилася екологія. Погіршилася подача води. Тобто, давали воду в 2014 році вже за графіком. Вранці і в обід ми не могли нічого приготувати. Тобто те, що нам обіцяли - великі і золоті гори - цього не сталося. Стало тільки гірше", - продовжив Руденко.

У 2016 році військовий заступив на посаду начальника зв'язку гаубичного теоретичного дивізіону, щоб продовжити там службу по 2022 року.

"Те, що обіцяли, що дадуть житло - це все неправда. Отримали тільки службове, яке знаходиться в гуртожитку. Там же недалеко розташована і військова частина в селі Перевальна АР Крим. Президент Путін завжди розповідав, що радянські війська мають доктрину оборони, що військовослужбовці російської федерації - це доблесть і честь, це ввічливі люди, і ніколи не будуть воювати. І ми, як народ російської федерації, цьому вірили. Тепер давайте подивимося, як ставилися до нас, зрадників на території Криму, які стали на боці російської федерації: нас зневажали, говорили, що ми сепаратисти. Ми не могли перейти на материк, на якусь іншу посаду, тому що нас просто туди вже не брали. Не брали, тому то вважали, як вигнанців, ставилися з презирством", - зазначає військовий.

Він зазначає, що до анексії Криму, на той момент українським військовим говорили, що коли вони перейдуть на бік росії - до них будуть ставитися, як до офіцерів російської федерації. Однак на ділі все виявилося інакше.

Він заявив, що план нападу на Україну готувався на початку січня, коли в частині, де перебував Руденко, проходили масові навчання і марші з технікою і особовим складом взводу.

За його словами, перед початком вторгнення солдати рф отримали знеболюючий наркотик промедол.

"У селі Славне, з 20 по 23 лютого 2022 року, були видані кожному військовослужбовцю додаткові боєприпаси. На кожного військовослужбовця по 4 магазини, це 120 патронів. Також були видані в ніч 23 лютого медичні аптечки, де знаходився індивідуально-перев'язувальний пакет і кровоспинний джгут. Також був виданий промедол, було показано і розказано, як його колоти", - розповів Руденко.

На території України опинився в ніч на 24 лютого 2022 року. Колона, в якій рухався військовий, вбила трьох українських прикордонників, і почала вторгнення на українські території з боку села Славне.

Додамо

У ніч на 24 лютого російська федерація почала масштабне військове вторгнення в Україну, яке триває ось уже 24 день.

Російські війська завдають авіаудари по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.