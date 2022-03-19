Крым был обманут, а нас презирали: пленный российский военный рассказал о жизни полуострова после “присоединения” к россии

Детали

Игорь Руденко назвал себя гражданином Украины. Он родился в Днепропетровской области, а в 1975 году переехал в Крым, который, по его словам, "по сути всегда был украинским". После окончания крымской школы в 1993 году поступил на учебу в Высшее военное училище связи в Полтаве, где "принял присягу на верность Украине". Являлся офицером Вооруженных сил Украины. До 2009 года служил в Полтаве. В 2011 снова переехал в Крым, где продолжил служить в ВСУ. После аннексии Крыма, по словам Руденко, он "совершил большую ошибку и перешел на сторону российской федерации".

По словам пленного, когда незаконно на территории Крыма провели референдум, и большинство людей от безвыходного положения проголосовали за "воссоединение" Крыма с россией, жители ощутили очень большие изменения на территории Крыма.

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“В 2014 году я совершил большую ошибку и перешел на сторону российской федерации, то есть, принял, как бы, вторую присягу. Хотя была возможность, и давали эту возможность всем украинским офицерам уехать на территорию Украины (материковую часть - ред.). Но с 2000 года проводилась пропаганда о том, что в россии жить лучше в два/три раза. Проводилось зомбирование нашего населения, в том числе и военнослужащих. В результате, после отделения подскочили цены на продукты, на дизельное топливо, бензин, газ, ухудшилась экология. Ухудшилась подача воды. То есть, давали воду в 2014 году уже по графику. Утром и в обед мы не могли ничего приготовить. То есть то, что нам обещали - большие и золотые горы - этого не произошло. Стало только хуже”, - продолжил Руденко.

В 2016 году военный заступил на должность начальника связи гаубичного теоретического дивизиона, чтобы продолжить там службу по 2022 года.

“То, что обещали, что дадут жилье - это все неправда. Получили только служебное, которое находится в общежитии. Там же недалеко расположена и воинская часть в селе Перевальная АР Крым. Президент путин всегда рассказывал, что советские войска имеют доктрину обороны, что военнослужащие российской федерации - это доблесть и честь, это вежливые люди, и никогда не будут воевать. И мы, как народ российской федерации, этому верили. Теперь давайте посмотрим, как относились к нам, предателям на территории Крыма, которые стали на стороне российской федерации: нас презирали, говорили, что мы сепаратисты. Мы не могли перейти на материк, на какую-то другую должность, потому что нас просто туда уже не брали. Не брали, потому то считали, как изгоев, относились с презрением”, - отмечает военный.

Он отмечает, что до аннексии Крыма, на тот момент украинским военным говорили, что когда они перейдут на сторону россии - к ним будут относиться, как к офицерам российской федерации. Однако на деле все оказалось иначе.

Он заявил, что план нападения на Украину готовился в начале января, когда в части, где находился Руденко, проходили массовые учения и марши с техникой и личным составом взвода.

По его словам, перед началом вторжения солдаты рф получили обезболивающий наркотик промедол.

“В селе Славное, с 20 по 23 февраля 2022 года, были выданы каждому военнослужащему дополнительные боеприпасы. На каждого военнослужащего по 4 магазина, это 120 патронов. Также были выданы в ночь 23 февраля медицинские аптечки, где находился индивидуально-перевязочный пакет и кровоостанавливающий жгут. Также был выдан промедол, было показано и рассказано, как его колоть”, – рассказал Руденко.

На территории Украины оказался в ночь на 24 февраля 2022 года. Колонна, в которой двигался военный, убила троих украинских пограничников, и начала вторжение на украинские территории со стороны села Славное.

Добавим

В ночь на 24 февраля российская федерация начала масштабное военное вторжение в Украину, которое продолжается вот уже 24 день.

Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы.