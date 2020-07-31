Кремль очікує, що "безпідставно" затриманих у Білорусі "вагнерівців" скоро відпустять

ukru
19 березня, 18:42 • 46090 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100154 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101216 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116883 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123394 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120278 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155852 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125081 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124781 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123910 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 51953 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 49040 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 49476 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 27928 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 32991 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 93683 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 103116 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 85810 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 155852 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117768 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 52401 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 59728 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 108029 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126269 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125652 перегляди
Актуальне
Кремль очікує, що "безпідставно" затриманих у Білорусі "вагнерівців" скоро відпустять

Кремль очікує, що "безпідставно" затриманих у Білорусі "вагнерівців" скоро відпустять

Київ • УНН

 • 9333 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Кремль очікує, що затримані у Білорусі в ніч на 29 липня росіяни будуть найближчим часом відпущені на свободу. Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Так, за його словами, до цих пір не була представлена ​​інформація, що обґрунтовує затримання російських громадян.

"Але ми сподіваємося, і навіть переконані, що найближчим часом наші білоруські колеги розберуться з цим інцидентом і відпустять російських громадян", - сказав Пєсков.

Він заявив, що "безпідставне" затримання російських громадян не зовсім вкладається у параметри союзницьких відносин.

"Саме тому ми сподіваємося, що найближчим часом цей інцидент буде з'ясовано нашими білоруськими союзниками і громадяни будуть відпущені", - ще раз наголосив прессекретар президента РФ.

Він, при цьому, не став відповідати на запитання, чи вважають у Москві цю справу політично мотивованою.

Як підкреслив Пєсков, у Кремлі також "дуже стурбовані тим, що до цих пір не було надано консульський доступ до затриманих росіян".

"Зараз ми вже з високою часткою впевненості можемо сказати, що ці російські громадяни приїхали проїздом до Білорусі, вони повинні були летіти транзитом в іншу країну, їх перебування ніяк не пов'язане з самою Білоруссю або з білоруськими справами", - сказав представник Кремля, зазначивши, що ці росіяни - співробітники приватного охоронного підприємства, вони запізнилися на літак і чекали вильоту, "у них були квитки до Стамбулу".

Пєсков також додав, що президенти двох країн - Володимира Путіна і Олександра Лукашенка - ще не спілкувалися після затримання росіян.

"Контактів двох президентів не було, вони поки не зідзвонювалися", - сказав представник Кремля, зазначивши, що зараз необхідні контакти здійснюються по лінії МЗС і посольства РФ у Мінську.

Також Пєсков запевнив, що Росія не має наміру втручатися у президентські вибори у Білорусі.

Як раніше повідомлялося в УНН, український повірений у Білорусі отримав список всіх затриманих під Мінськом бойовиків.

Нагадаємо, що 29 липня у Мінську затримали 32 найманців ПВК "Вагнера". Ще один боєць був затриманий на півдні країни. У Білорусі підтвердили, що частина затриманих брала участь у боях на окупованій території Донбасу і повідомили, що найманці дають свідчення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32