Кремль очікує, що "безпідставно" затриманих у Білорусі "вагнерівців" скоро відпустять

Так, за його словами, до цих пір не була представлена ​​інформація, що обґрунтовує затримання російських громадян.

"Але ми сподіваємося, і навіть переконані, що найближчим часом наші білоруські колеги розберуться з цим інцидентом і відпустять російських громадян", - сказав Пєсков.

Він заявив, що "безпідставне" затримання російських громадян не зовсім вкладається у параметри союзницьких відносин.

"Саме тому ми сподіваємося, що найближчим часом цей інцидент буде з'ясовано нашими білоруськими союзниками і громадяни будуть відпущені", - ще раз наголосив прессекретар президента РФ.

Він, при цьому, не став відповідати на запитання, чи вважають у Москві цю справу політично мотивованою.

Як підкреслив Пєсков, у Кремлі також "дуже стурбовані тим, що до цих пір не було надано консульський доступ до затриманих росіян".

"Зараз ми вже з високою часткою впевненості можемо сказати, що ці російські громадяни приїхали проїздом до Білорусі, вони повинні були летіти транзитом в іншу країну, їх перебування ніяк не пов'язане з самою Білоруссю або з білоруськими справами", - сказав представник Кремля, зазначивши, що ці росіяни - співробітники приватного охоронного підприємства, вони запізнилися на літак і чекали вильоту, "у них були квитки до Стамбулу".

Пєсков також додав, що президенти двох країн - Володимира Путіна і Олександра Лукашенка - ще не спілкувалися після затримання росіян.

"Контактів двох президентів не було, вони поки не зідзвонювалися", - сказав представник Кремля, зазначивши, що зараз необхідні контакти здійснюються по лінії МЗС і посольства РФ у Мінську.

Також Пєсков запевнив, що Росія не має наміру втручатися у президентські вибори у Білорусі.

Як раніше повідомлялося в УНН, український повірений у Білорусі отримав список всіх затриманих під Мінськом бойовиків.

Нагадаємо, що 29 липня у Мінську затримали 32 найманців ПВК "Вагнера". Ще один боєць був затриманий на півдні країни. У Білорусі підтвердили, що частина затриманих брала участь у боях на окупованій території Донбасу і повідомили, що найманці дають свідчення.