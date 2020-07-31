Кремль очікує, що "безпідставно" затриманих у Білорусі "вагнерівців" скоро відпустять
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Кремль очікує, що затримані у Білорусі в ніч на 29 липня росіяни будуть найближчим часом відпущені на свободу. Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Так, за його словами, до цих пір не була представлена інформація, що обґрунтовує затримання російських громадян.
"Але ми сподіваємося, і навіть переконані, що найближчим часом наші білоруські колеги розберуться з цим інцидентом і відпустять російських громадян", - сказав Пєсков.
Він заявив, що "безпідставне" затримання російських громадян не зовсім вкладається у параметри союзницьких відносин.
"Саме тому ми сподіваємося, що найближчим часом цей інцидент буде з'ясовано нашими білоруськими союзниками і громадяни будуть відпущені", - ще раз наголосив прессекретар президента РФ.
Він, при цьому, не став відповідати на запитання, чи вважають у Москві цю справу політично мотивованою.
Як підкреслив Пєсков, у Кремлі також "дуже стурбовані тим, що до цих пір не було надано консульський доступ до затриманих росіян".
"Зараз ми вже з високою часткою впевненості можемо сказати, що ці російські громадяни приїхали проїздом до Білорусі, вони повинні були летіти транзитом в іншу країну, їх перебування ніяк не пов'язане з самою Білоруссю або з білоруськими справами", - сказав представник Кремля, зазначивши, що ці росіяни - співробітники приватного охоронного підприємства, вони запізнилися на літак і чекали вильоту, "у них були квитки до Стамбулу".
Пєсков також додав, що президенти двох країн - Володимира Путіна і Олександра Лукашенка - ще не спілкувалися після затримання росіян.
"Контактів двох президентів не було, вони поки не зідзвонювалися", - сказав представник Кремля, зазначивши, що зараз необхідні контакти здійснюються по лінії МЗС і посольства РФ у Мінську.
Також Пєсков запевнив, що Росія не має наміру втручатися у президентські вибори у Білорусі.
Як раніше повідомлялося в УНН, український повірений у Білорусі отримав список всіх затриманих під Мінськом бойовиків.
Нагадаємо, що 29 липня у Мінську затримали 32 найманців ПВК "Вагнера". Ще один боєць був затриманий на півдні країни. У Білорусі підтвердили, що частина затриманих брала участь у боях на окупованій території Донбасу і повідомили, що найманці дають свідчення.