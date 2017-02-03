"Кременчук" в гостях обіграв хокеїстів "Дженералз"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Хокеїсти “Кременчука” обіграли на виїзді київський “Дженералз” 2:0 та повернули собі переш місце в турнірній таблиці УХЛ. Зустріч відбулася у Броварах в льодовій арені “Термінал”, передає УНН з посиланням на прес-службу команди переможниці.
Обидві шайби були закинуті у першому періоді. Спочатку відзначився Владислав Гаврик, а згодом забив Луговий попри те, що його колектив знаходився у меншості.
“Сьогодні Женя Напненко “зачарував” у другому і третьому періодах ворота “Дженералз”. Створили величезну кількість гольових моментів — але то штанги, то промахи з вигідних ситуацій, то воротар відбивав. Майже 50 кидків завдали по воротах суперника. Сподіваюся, що удачу наша команда залишила на вирішальні поєдинки сезону,” — заявив наставник “Кременчука” Дмитро Підгурський.
Таким чином підопічні Д.Підгурського набрали 84 очки після 34 ігор і повернули собі лідерство в УХЛ, так як за добу до матчу в Броварах “Донбас” обіграв в Харкові “Витязь” і також набрав 84 бали. Кременчужани знаходяться на першому місці завдяки кращим показникам в особистих зустрічах з донеччанами.
Зауважимо, що це сьома суха перемога “Кременчука” та 11 поспіль за рахунком в чемпіонаті.
Нагадаємо, що наступний матч ХК “Кременчук” зіграє 4 лютого вдома на СК “Айсберг” проти білоцерківського “Білого Барса”.