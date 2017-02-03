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"Кременчуг" в гостях обыграл хоккеистов "Дженералз"

Киев • УНН

 • 7308 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Хоккеисты "Кременчуга" обыграли на выезде киевский "Дженералз" 2: 0 и вернули себе первое место в турнирной таблице УХЛ. Встреча состоялась в Броварах на ледовой арене "Терминал", передает УНН со ссылкой на пресс-службу команды победительницы.

"Кременчуг" в гостях обыграл хоккеистов "Дженералз"

Обе шайбы были заброшены в первом периоде. Сначала отличился Владислав Гаврик, а затем забил Луговой несмотря на то, что его коллектив находился в меньшинстве.

"Сегодня Женя Напненко "очаровал" во втором и третьем периодах ворота "Дженералз". Создали огромное количество голевых моментов - но это штанги, то промахи из выгодных ситуаций, то вратарь отражал. Почти 50 бросков нанесли по воротам соперника. Надеюсь, что удачу наша команда оставила на решающие поединки сезона", - заявил наставник "Кременчуга" Дмитрий Пидгурский.

Таким образом подопечные Д.Пидгурского набрали 84 очка после 34 игр и вернули себе лидерство в УХЛ, так как за сутки до матча в Броварах "Донбасс" обыграл в Харькове "Витязь" и также набрал 84 балла. Кременчужане находятся на первом месте благодаря лучшим показателям в личных встречах с дончанами.

Заметим, что это седьмая сухая победа "Кременчуга" и 11 подряд по счету в чемпионате.

Напомним, что следующий матч ХК «Кременчуг» сыграет 4 февраля дома на СК "Айсберг" против белоцерковского "Белого Барса".

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