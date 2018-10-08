"Кременчук" і "Донбас" здобули перемоги у сьомому турі УХЛ

“Кременчук” в гостях не мав проблем у протистоянні з “Крижаними Вовками” — 1:9. У цьому матчі по дві шайби закинули відразу четверо гравців “Кременчука” — Іван Савченко, Микола Кисельов, Олексій Зайцев і Віктор Тютченко.

В іншій баталії чинний чемпіон “Донбас” двічі відігравався у домашній грі із “Білим Барсом”, та в підсумку святкував звитягу 6:2. За переможців закидали шайби Захаров, Новіков, Кузьмик, Денискін та двічі Кірющенков. За “Барсів” відзначилися Логач і Печерських.

Додамо також, матчі УХЛ наступного восьмого туру відбудуться 10 жовтня: “Крижані Вовки” приймають МХК “Динамо”, а о 19:00 — “Дніпро” зіграє з “Донбасом”.