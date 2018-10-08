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"Кременчук" і "Донбас" здобули перемоги у сьомому турі УХЛ

Київ • УНН

 • 7213 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Двома матчами за участі хокеїстів “Кременчука”, “Крижаних Вовків”, “Донбасу” та “Білого Барсу” закінчився сьомий тур УХЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

“Кременчук” в гостях не мав проблем у протистоянні з “Крижаними Вовками” — 1:9. У цьому матчі по дві шайби закинули відразу четверо гравців “Кременчука” — Іван Савченко, Микола Кисельов, Олексій Зайцев і Віктор Тютченко.

В іншій баталії чинний чемпіон “Донбас” двічі відігравався у домашній грі із “Білим Барсом”, та в підсумку святкував звитягу 6:2. За переможців закидали шайби Захаров, Новіков, Кузьмик, Денискін та двічі Кірющенков. За “Барсів” відзначилися Логач і Печерських.

Додамо також, матчі УХЛ наступного восьмого туру відбудуться 10 жовтня: “Крижані Вовки” приймають МХК “Динамо”, а о 19:00 — “Дніпро” зіграє з “Донбасом”.

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