Країни G7 готові співпрацювати з Росією у врегулюванні регіональних криз
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Лідери країн "Великої Сімки" під час саміту заявили, що готові співпрацювати з Росією у врегулюванні регіональних криз і загальних проблем. Про це йдеться в підсумковій декларації саміту G7, передає УНН.
Зазначається, що лідери країн G7, незважаючи на існуючі розбіжності з Москвою, готові взаємодіяти з Росією в "врегулюванні регіональних криз і загальних проблем", але лише тоді, коли така взаємодія відповідає інтересам учасників "Великої Сімки".
Зокрема, мова може йти про припинення війни в Сирії. У документі також висловлено сподівання, що домовленості, досягнуті в Астані, можуть сприяти деескалації насильства в Сирії.
Нагадаємо, лідери "Великої Сімки" заявили про готовність посилити санкції проти Росії.