Страны G7 готовы сотрудничать с Россией в урегулировании региональных кризисов

Отмечается, что лидеры стран G7, несмотря на существующие разногласия с Москвой, готовы взаимодействовать с Россией в "урегулировании региональных кризисов и общих проблем", но только тогда, когда такое взаимодействие отвечает интересам участников "Большой Семерки".

В частности, речь может идти о прекращении войны в Сирии. В документе также выражена надежда, что договоренности, достигнутые в Астане, могут способствовать деэскалации насилия в Сирии.

Напомним, лидеры "Большой Семерки" заявили о готовности усилить санкции против России.