Страны G7 готовы сотрудничать с Россией в урегулировании региональных кризисов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Лидеры стран "Большой Семерки" во время саммита заявили, что готовы сотрудничать с Россией в урегулировании региональных кризисов и общих проблем. Об этом говорится в итоговой декларации саммита G7, передает УНН.
Отмечается, что лидеры стран G7, несмотря на существующие разногласия с Москвой, готовы взаимодействовать с Россией в "урегулировании региональных кризисов и общих проблем", но только тогда, когда такое взаимодействие отвечает интересам участников "Большой Семерки".
В частности, речь может идти о прекращении войны в Сирии. В документе также выражена надежда, что договоренности, достигнутые в Астане, могут способствовать деэскалации насилия в Сирии.
Напомним, лидеры "Большой Семерки" заявили о готовности усилить санкции против России.