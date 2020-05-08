Країни Балтії засудили Росію за спроби сфальсифікувати історію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Президенти Литви, Латвії й Естонії засудили спроби Росії сфальсифікувати історію, применшити роль Москви у початку Другої світової війни і злочини радянського режиму в країнах Балтії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
У спільній заяві напередодні 75-ї річниці закінчення Другої світової війни лідери Литви, Латвії й Естонії Гітанас Науседа, Егілс Левітс і Керсті Кальюлайд застерегли, що спотворення історії створює небезпеку для світового порядку на основі певних правил.
"Спотворення історичних подій, що призвели до спалаху Другої світової війни та повоєнного поділу Європи, – жалюгідна спроба фальсифікувати історію і поставити під сумнів основи світового порядку", – йдеться в декларації.
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія останнім часом дедалі більше проводить "активну програму історичного ревізіонізму".
За його словами, це особливо помітно, коли Москва намагається виправдати свою роль у підписанні пакту Молотова-Рібентропа 1939 року.
"Однією з цілей нашої спільної заяви є звернути увагу на той факт, що історію неможливо переписати, і тут не діють ніякі терміни давності. Історія – це історія, факти – це факти", – сказав Науседа.
Президент Латвії Егілс Левітс, у свою чергу, заявив, що "фальсифікація історії – це свого роду гібридна війна".
За словами латвійського лідера, єдиний погляд на історію є важливою частиною процесу європейського об’єднання, Європейський парламент може зіграти тут важливу роль.
Нагадаємо, країни Прибалтики домовилися про відкриття внутрішніх кордонів.