Країни Прибалтики домовилися про відкриття внутрішніх кордонів

"Враховуючи успішне стримання COVID-19 по усій Прибалтиці, у телефонному дзвінку з Юрі Ратасом і Саулюсом Сквернялісом ми домовились про відкриття внутрішніх балтійських кордонів з 15 травня і вільне пересування наших громадян", - написав Кріш'яніс Каріньш.

Він зазначив, що всі громадяни, які приїжджають з інших країн, повинні будуть пройти 14-денну ізоляцію.

Нагадаємо, уряд допоможе українським заробітчанам дістатись до Фінляндії.

Як повідомлялося раніше в УНН, оборонний бюджет Литви зріс на 232%: частково через агресію РФ проти України.

Також Україна та Латвія обговорили розвиток економічної співпраці та торгівлі і ситуацію на Донбасі.

Considering the successful containment of #COVID19 across Baltics, in call with @ratasjuri and @Skvernelis_S agreed on opening of internal Baltic borders from May 15 and free movement of our citizens. The citizens arriving from other countries have to obey 14 day self-isolation.

— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 6, 2020