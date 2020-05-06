Країни Прибалтики домовилися про відкриття внутрішніх кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Влада Литви, Латвії та Естонії домовилась про відкриття внутрішніх кордонів з 15 травня. Про це повідомив у Twitter прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш, інформує УНН.
"Враховуючи успішне стримання COVID-19 по усій Прибалтиці, у телефонному дзвінку з Юрі Ратасом і Саулюсом Сквернялісом ми домовились про відкриття внутрішніх балтійських кордонів з 15 травня і вільне пересування наших громадян", - написав Кріш'яніс Каріньш.
Він зазначив, що всі громадяни, які приїжджають з інших країн, повинні будуть пройти 14-денну ізоляцію.
Нагадаємо, уряд допоможе українським заробітчанам дістатись до Фінляндії.
Як повідомлялося раніше в УНН, оборонний бюджет Литви зріс на 232%: частково через агресію РФ проти України.
Також Україна та Латвія обговорили розвиток економічної співпраці та торгівлі і ситуацію на Донбасі.
Considering the successful containment of #COVID19 across Baltics, in call with @ratasjuri and @Skvernelis_S agreed on opening of internal Baltic borders from May 15 and free movement of our citizens. The citizens arriving from other countries have to obey 14 day self-isolation.— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 6, 2020