Страны Прибалтики договорились об открытии внутренних границ

"Учитывая успешное сдерживание COVID-19 по всей Прибалтике, в телефонном звонке с Юри Ратасом и Саулюсом Сквернялисом мы договорились об открытии внутренних балтийских границ с 15 мая и о свободном передвижении наших граждан", - написал Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что все граждане, которые приезжают из других стран, должны будут пройти 14-дневную изоляцию.

- Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 6, 2020