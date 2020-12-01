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Кравчук про зупинку транспорту під час локдауну: навряд чи до такого дійдуть

Кравчук про зупинку транспорту під час локдауну: навряд чи до такого дійдуть

Київ • УНН

 • 12691 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Розглядають різні варіанти локдауну, але зупинити транспорт буде досить складно і наврядчи до такого дійдуть. Про це в інтерв’ю Українському радіо сказала заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, передає УНН.

“Кабінет міністрів мінімум за 7 днів повинен попередити про будь-які обмежувальні заходи. Це потрібно не лише людям, які подорожують, але й бізнесменам, які мають розуміти - їм треба продукти закуповувати в ресторан, чи не треба… Дійсно, розглядають різні варіанти, але досить буде складно зупинити транспорт. Я думаю, що навряд чи до такого вже варіанту дійдуть, бо це теж потребує підготовчого процесу. Навіть громадський транспорт у будь-якому місті - він повинен ходити навіть під час локдауна, бо є категорії людей. От, як доїде медик - медсестра, лікар, людина, яка працює в якійсь організації житлово-комунального господарства, яка відповідає, щоб було світло і вода. Журналісти”, - сказала Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що минулого разу під час зупинки транспорту були перепустки, але їх треба підготувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні локдаун точно буде введений, єдине питання - коли саме - чи в грудні, чи з 2 січня.

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