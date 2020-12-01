Локдаун 100% буде: Данілов назвав можливу дату

“Впровадження локдауна обговорюється вже не вперше. Локдаун, який ми ввели минулий раз дав свої результати. Ми змогли підготуватися до процесів, які нас чекали щодо COVID-19. Все буде залежати від того, яку ми будемо мати інформацію для аналізу в найближчі дні”, — сказав Данілов.

За його словами, наразі триває обговорення щодо термінів введення локдауну.

“Те, що локдаун буде вводитися в нашій країні — так. Єдине — це питання часу, коли він буде вводитися. Чи він буде вводитися в грудні чи з 2 січня. Йде дискусія з фахівцями з цього питання. Вчора у Володимира Зеленського пройшла велика нарада, яка тривала досить довго. Те, що локдаун буде — це 100%. Але я хочу наголосити, що це залежить від нашого населення й від того, як ми будемо ставитися один до одного і дотримуватися рекомендацій”, — розповів Данілов.

Також наголосив, що ситуацією з епідемією повинна активно займатися влада на місцях.

“Є регіони, де сьогодні ситуація непроста: Київ, Дніпро, Одеса та інші, а є території де сповільнено поширення епідемії. Сьогодні у нас вже обрані нові органи самоврядування, в РНБО йде моніторинг того, що відбувається в місцевих радах, й ми дуже здивовані, чим вони займаються. Вони роблять все, що завгодно, окрім з’ясування ситуації, що відбувається з коронавірусом на їх території...”, — зазначив Данілов.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ не рекомендуватиме продовжувати терміни карантину вихідного дня в Україні, який діяв у листопаді.

Як повідомлялося, глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія сказав, що наступного тижня Верховна Рада ухвалить рішення щодо ефективності “карантину вихідного дня” — після того, як ознайомиться з його результатами.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Дубінський заявив, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня. Водночас прессекретар Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що можливість локдауну зберігається, проте поки точної дати немає.