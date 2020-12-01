Локдаун 100% буде: Данілов назвав можливу дату
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Україні локдаун точно буде введений, єдине питання - коли саме - чи в грудні, чи з 2 січня. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент УНН.
“Впровадження локдауна обговорюється вже не вперше. Локдаун, який ми ввели минулий раз дав свої результати. Ми змогли підготуватися до процесів, які нас чекали щодо COVID-19. Все буде залежати від того, яку ми будемо мати інформацію для аналізу в найближчі дні”, — сказав Данілов.
За його словами, наразі триває обговорення щодо термінів введення локдауну.
“Те, що локдаун буде вводитися в нашій країні — так. Єдине — це питання часу, коли він буде вводитися. Чи він буде вводитися в грудні чи з 2 січня. Йде дискусія з фахівцями з цього питання. Вчора у Володимира Зеленського пройшла велика нарада, яка тривала досить довго. Те, що локдаун буде — це 100%. Але я хочу наголосити, що це залежить від нашого населення й від того, як ми будемо ставитися один до одного і дотримуватися рекомендацій”, — розповів Данілов.
Також наголосив, що ситуацією з епідемією повинна активно займатися влада на місцях.
“Є регіони, де сьогодні ситуація непроста: Київ, Дніпро, Одеса та інші, а є території де сповільнено поширення епідемії. Сьогодні у нас вже обрані нові органи самоврядування, в РНБО йде моніторинг того, що відбувається в місцевих радах, й ми дуже здивовані, чим вони займаються. Вони роблять все, що завгодно, окрім з’ясування ситуації, що відбувається з коронавірусом на їх території...”, — зазначив Данілов.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ не рекомендуватиме продовжувати терміни карантину вихідного дня в Україні, який діяв у листопаді.
Як повідомлялося, глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія сказав, що наступного тижня Верховна Рада ухвалить рішення щодо ефективності “карантину вихідного дня” — після того, як ознайомиться з його результатами.
Нагадаємо, народний депутат Олександр Дубінський заявив, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня. Водночас прессекретар Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що можливість локдауну зберігається, проте поки точної дати немає.