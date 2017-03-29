КПВВ змінять режим роботи в зоні АТО

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У зв’язку із збільшенням пасажирського та транспортного потоку через лінію розмежування в районі проведення АТО контрольні пункти в’їзду-виїзду тимчасово переходять на інший режим роботи. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО, передає УНН.

“Відповідно до рішення штабу антитерористичної операції з 29 березня до 4 квітня включно пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках, які встановлюються для режиму роботи КПВВ, з 7.00 до 19.30,” — йдеться в повідомленні.

Таким чином, час роботи контрольних пунктів збільшується, оскільки до цього вони працювали з 7.00 до 18.30.

Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 61 раз вели вогонь по позиціях українських військових.

Українські Національні Новини

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