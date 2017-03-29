КПВВ изменят режим работы в зоне АТО

"Согласно решению штаба антитеррористической операции с 29 марта до 4 апреля включительно пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы КПВВ, с 7.00 до 19.30", - говорится в сообщении.

Таким образом, время работы контрольных пунктов увеличивается, поскольку до этого они работали с 7.00 до 18.30.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных.