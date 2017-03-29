КПВВ изменят режим работы в зоне АТО

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 51109 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107569 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122961 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182149 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132805 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126406 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118519 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106597 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107621 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103942 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КПВВ изменят режим работы в зоне АТО

КПВВ изменят режим работы в зоне АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. В связи с увеличением пассажирского и транспортного потока через линию разграничения в районе проведения АТО контрольные пункты въезда-выезда временно переходят на другой режим работы. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО, передает УНН.

"Согласно решению штаба антитеррористической операции с 29 марта до 4 апреля включительно пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы КПВВ, с 7.00 до 19.30", - говорится в сообщении.

Таким образом, время работы контрольных пунктов увеличивается, поскольку до этого они работали с 7.00 до 18.30.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных.

Украинские Национальные Новости

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