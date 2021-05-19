Кожен кандидат на посаду міністра повинен показати свою програму дій - Івченко

Деталі

Зокрема, Вадим Івченко наголосив, що хоча й “Батьківщина” не планує голосувати за нові призначення в Уряді, однак збирається на завтрашньому засіданні Ради ставити запитання стосовно програми дій кожному з кандидатів на вакантні посади міністрів.

“Хотілося б, щоб кожен міністр показав свою програму дій. Скажу щиро — деякі кандидатури сильніші, ніж були — це однозначно. Але проблема в тому, що знову монобільшість наступає на ті ж самі граблі: вони призначають міністрів без програми дій. Ми потім не будемо розуміти, яким чином оцінювати роботу відповідного міністра, чи гарно він спрацював і чи виконав обіцянки, які давав”, — зауважив народний депутат.

Івченко вважає, що ця головна проблема стосується навіть не конкретних міністрів, а всього Уряду загалом.

“Ми знову опиняємося у ситуації, коли Уряд не звітує і не затверджує урядову програму на рік. І в цьому є глобальна проблема”, — зазначив парламентар.

Контекст

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, розвитку економіки та охорони здоров’я. Завтра, 20 травня, парламент повинен призначити нових міністрів. Так, Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку схвалив кандидатуру голови ДПС України Олексія Любченка на посаду міністра економіки. Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував нардепам підтримати призначення державного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я замість звільненого Максима Степанова. А на посаду міністра інфраструктури замість Владислава Криклія пропонують главу Укравтодору Олександра Кубракова.