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Каждый кандидат на должность министра должен показать свою программу действий - Ивченко

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Народный депутат от фракции “Батькивщина” считает, что кандидаты на вакантные кресла министров должны показать свою программу действий. Об этом он рассказал в эфире телеканала “Украина 24”, сообщает УНН.

Каждый кандидат на должность министра должен показать свою программу действий - Ивченко

Детали

В частности, Вадим Ивченко отметил, что хотя и “Батькивщина” не планирует голосовать за новые назначения в правительстве, однако собирается на завтрашнем заседании Рады задавать вопросы по программе действий для каждого из кандидатов на вакантные должности министров.

“Хотелось бы, чтобы каждый министр показал свою программу действий. Скажу честно — некоторые кандидатуры сильнее, чем были — это однозначно. Но проблема в том, что снова монобольшинство наступает на те же грабли: они назначают министров без программы действий. Мы потом не будем понимать, каким образом оценивать работу соответствующего министра, хорошо ли он сработал и выполнил обещания, которые давал”, — отметил народный депутат.

Ивченко считает, что эта главная проблема касается даже не конкретных министров, а всего Правительства в целом.

“Мы снова оказываемся в ситуации, когда Правительство не отчитывается и не утверждает правительственную программу на год. И в этом есть глобальная проблема”, — отметил парламентарий.

Контекст

На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров: инфраструктуры, развития экономики и здравоохранения. Завтра, 20 мая, парламент должен назначить новых министров. Так, Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития одобрил кандидатуру председателя ГНС Украины Алексея Любченко на должность министра экономики. Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал нардепам поддержать назначение государственного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения вместо уволенного Максима Степанова. А на должность министра инфраструктуры вместо Владислава Криклия предлагают главу Укравтодора Александра Кубракова.

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