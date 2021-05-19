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The Guardian

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Кубраков на посаді голови Укравтодору заробив понад 600 тис. грн

Київ • УНН

 • 15364 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Олександр Кубраков, якого пропонують призначити міністром інфраструктури на посаді глави Укравтодору отримав заробітну плату в розмірі понад 600 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на декларацію на сайті НАЗК.

Кубраков на посаді голови Укравтодору заробив понад 600 тис. грн

Деталі

Так, Кубраков, вніс до своєї декларації за минулий рік інформацію щодо своїх доходів. Згідно з декларацією, Кубраков на посаді глави Укравтодору отримав зарплату в розмірі 609 109 грн.

Також він продав за 140 тис. грн свою машину й понад 1,4 млн грн отримав дивідендів від організацій, якими він керує. Від литовського підприємства ТОВ “ГБД Хаус Сервіс” він має 20% активів.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що замість Ігоря Петрашка на посаду міністра економіки розглядатимуть голову ДПС України Олексія Любченка, на посаду міністра інфраструктури замість Владислава Криклія — главу Укравтодору Олександра Кубракова.

Пізніше голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія в ефірі програми “Свобода слова” заявив, що вони погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.

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