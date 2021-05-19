Кубраков на посаді голови Укравтодору заробив понад 600 тис. грн

Деталі

Так, Кубраков, вніс до своєї декларації за минулий рік інформацію щодо своїх доходів. Згідно з декларацією, Кубраков на посаді глави Укравтодору отримав зарплату в розмірі 609 109 грн.

Також він продав за 140 тис. грн свою машину й понад 1,4 млн грн отримав дивідендів від організацій, якими він керує. Від литовського підприємства ТОВ “ГБД Хаус Сервіс” він має 20% активів.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що замість Ігоря Петрашка на посаду міністра економіки розглядатимуть голову ДПС України Олексія Любченка, на посаду міністра інфраструктури замість Владислава Криклія — главу Укравтодору Олександра Кубракова.

Пізніше голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія в ефірі програми “Свобода слова” заявив, що вони погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.