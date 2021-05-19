Кубраков на посту главы Укравтодора заработал более 600 тыс. грн

Детали

Так, Кубраков, внес в свою декларацию за прошлый год информацию о своих доходах. Согласно декларации, Кубраков на посту главы Укравтодора получил зарплату в размере 609 109 грн.

Также он продал за 140 тыс. грн свою машину и более 1,4 млн грн получил дивидендов от организаций, которыми он руководит. От литовского предприятия ООО “ГБД Хаус Сервис” он 20% активов.

Дополнение

Ранее сообщалось, что вместо Игоря Петрашко на должность министра экономики рассматривать главу ГНС Украины Алексея Любченко, на должность министра инфраструктуры вместо Владислава Криклия — глава Укравтодора Александра Кубракова.

Позже председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире программы “Свобода слова” заявил, что они согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.