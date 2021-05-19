Профільний комітет схвалив кандидатуру Любченка на посаду міністра економіки

Деталі

Так, Устенко повідомив, що комітет схвалив Любченка на посаду міністра економіки.

Зазначимо, що Любченка пропонують на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра економіки

Доповнення

Під час засідання фракції “Слуга народу” ніхто не виступав проти кандидатури голови ДПС України Олексія Любченка на посаду міністра економіки. Також Любченка пропонують кандидатом на першого віце-прем'єра.



Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення за власним бажанням.

Голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія заявив, що голова ДПС України Олексій Любченко та глава Укравтодору Олександр Кубраков погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.

Додамо, що замість Ігоря Петрашка на посаду міністра економіки розглядатимуть голову ДПС України Олексія Любченка, на посаду міністра інфраструктури замість Владислава Криклія — главу Укравтодору Олександра Кубракова.