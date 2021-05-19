Профильный комитет одобрил кандидатуру Любченко на должность министра экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития одобрил кандидатуру главы ГНС Украины Алексея Любченко на должность министра экономики. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сказал народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.
Детали
Так, Устенко сообщил, что комитет одобрил Любченко на должность министра экономики.
Отметим, что Любченко предлагают на должность вице-премьера - министра экономики
Дополнение
Во время заседания фракции "Слуга народа" никто не выступал против кандидатуры главы ГНС Украины Алексея Любченко на должность министра экономики. Также Любченко предлагают кандидатом на первого вице-премьера.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что глава ГНС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.
Добавим, что вместо Игоря Петрашко на должность министра экономики будут рассматривать главу ГНС Украины Алексея Любченко, на должность министра инфраструктуры вместо Владислава Криклия - главу Укравтодора Александра Кубракова.