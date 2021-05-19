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Профильный комитет одобрил кандидатуру Любченко на должность министра экономики

Киев • УНН

 • 46821 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития одобрил кандидатуру главы ГНС Украины Алексея Любченко на должность министра экономики. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сказал народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.

Профильный комитет одобрил кандидатуру Любченко на должность министра экономики

Детали

Так, Устенко сообщил, что комитет одобрил Любченко на должность министра экономики.

Отметим, что Любченко предлагают на должность вице-премьера - министра экономики

Дополнение

Во время заседания фракции "Слуга народа" никто не выступал против кандидатуры главы ГНС Украины Алексея Любченко на должность министра экономики. Также Любченко предлагают кандидатом на первого вице-премьера.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что глава ГНС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.

Добавим, что вместо Игоря Петрашко на должность министра экономики будут рассматривать главу ГНС Украины Алексея Любченко, на должность министра инфраструктуры вместо Владислава Криклия - главу Укравтодора Александра Кубракова.

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