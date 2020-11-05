Кожен четвертий вирок Антикорупційного суду був по статті про недостовірне декларування - НАЗК

“Ми фактично в травні лише почали повні перевірки декларацій. І вже за 5 місяців в нас визнали відповідні норми закону неконституційними. Хочу сказати, що стаття про недостовірне декларування - це дуже ефективна стаття. Тому що кожен четвертий вирок Антикорупційного суду на момент визнання неконституційною статті Кримінального кодексу, був якраз по цій статті. Це троє суддів, це колишній директор Львівського бронетанкового заводу, заступник керівника Державного архіву. Тобто, от ці особи, які були притягнуті”, - сказав Олександр Новіков.

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Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.