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Каждый четвертый приговор Антикоррупционного суда был по статье о недостоверное декларирование - НАПК

Каждый четвертый приговор Антикоррупционного суда был по статье о недостоверное декларирование - НАПК

Киев  •  УНН

 • 13124 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. За 5 месяцев проверки деклараций Национальным агентством по предупреждению коррупции, каждый четвертый приговор Антикоррупционного суда был по статье о недостоверное декларирование. Об этом в эфире одного из радиоканалов сказал глава НАПК Александр Новиков, передает УНН.

"Мы, фактически, в мае только начали полные проверки деклараций. И уже через 5 месяцев у нас признали соответствующие нормы закона неконституционными. Хочу сказать, что статья о недостоверном декларировании - это очень эффективная статья. Потому что каждый четвертый приговор Антикоррупционного суда на момент признания неконституционной статьи Уголовного кодекса, был как раз по этой статье. Это трое судей, это бывший директор Львовского бронетанкового завода, заместитель руководителя Государственного архива. То есть, вот эти лица, которые были привлечены", - сказал Александр Новиков.

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Напомним, 27 октября 2020 года КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

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