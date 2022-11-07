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Косово звинуватило Сербію у спробі дестабілізувати країну

Косово звинуватило Сербію у спробі дестабілізувати країну

Київ • УНН

 • 223112 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Косово звинуватило сусідню Сербію у спробі дестабілізувати країну. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що президент Сербії Олександр Вучич тісно координує свої дії з росією та Китаєм і намагається «саботувати» діалог за посередництва Європейського Союзу.

"Сербія явно зацікавлена ​​в саботажі діалогу та будь-якої угоди", - сказав Курті.

За словами Курті, у перші три тижні листопада близько 6300 етнічних сербів, які володіють автомобілями з незаконними номерними знаками, буде попереджено. Наступні два місяці їх штрафуватимуть, а ще три місяці до 21 квітня вони їздитимуть лише з тимчасовими місцевими номерами.

Доповнення

Цього літа виникли проблеми через відмову Сербії та Косова визнати документи, що засвідчують особу, та номерні знаки транспортних засобів один одного.

У серпні посланці ЄС та США домовилися про вирішення проблеми із проїзними документами, що дозволило заспокоїти ситуацію.

Уряд Пріштіни також вирішив відкласти до 1 листопада ухвалення рішення про обов'язкову заміну автомобілів зі старими чи сербськими номерними знаками на косовські.

Белград втратив контроль над Косовом у 1999 році після того, як НАТО бомбила країну, щоб зупинити жорстокі репресії проти етнічних албанських сепаратистських повстанців.

Миротворці НАТО заявляють, що готові зберігати спокій у країні, особливо у північній частині Косова, де мешкає більшість етнічних сербів.

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