Детали

Премьер-министр Альбин Курти заявил, что президент Сербии Александр Вучич тесно координирует свои действия с россией и Китаем и пытается «саботировать» диалог при посредничестве Европейского Союза.

"Сербия явно заинтересована в саботаже диалога и любого соглашения", - сказал Курти.

По словам Курти, в первые три недели ноября около 6300 этнических сербов, владеющих автомобилями с незаконными номерными знаками, будет предупреждено. Следующие два месяца их будут штрафовать, а еще три месяца до 21 апреля они будут ездить только с временными местными номерами.

Дополнение

Этим летом возникли проблемы из-за отказа Сербии и Косово признать документы, удостоверяющие личность, и номерные знаки транспортных средств друг друга.

В августе посланцы ЕС и США договорились о решении проблемы с проездными документами, что позволило успокоить ситуацию.

Правительство Приштины также решило отложить до 1 ноября принятие решения об обязательной замене автомобилей со старыми или сербскими номерными знаками на косовские.

Белград потерял контроль над Косово в 1999 году после того, как НАТО бомбила страну, чтобы остановить жестокие репрессии против этнических албанских сепаратистских повстанцев.

Миротворцы НАТО заявляют, что готовы сохранять спокойствие в стране, особенно в северной части Косово, где проживает большинство этнических сербов.