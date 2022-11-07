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Косово обвинило Сербию в попытке дестабилизировать страну

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Косово обвинило соседнюю Сербию в попытке дестабилизировать страну. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Премьер-министр Альбин Курти заявил, что президент Сербии Александр Вучич тесно координирует свои действия с россией и Китаем и пытается «саботировать» диалог при посредничестве Европейского Союза.

"Сербия явно заинтересована в саботаже диалога и любого соглашения", - сказал Курти.

По словам Курти, в первые три недели ноября около 6300 этнических сербов, владеющих автомобилями с незаконными номерными знаками, будет предупреждено. Следующие два месяца их будут штрафовать, а еще три месяца до 21 апреля они будут ездить только с временными местными номерами.

Дополнение

Этим летом возникли проблемы из-за отказа Сербии и Косово признать документы, удостоверяющие личность, и номерные знаки транспортных средств друг друга. 

В августе посланцы ЕС и США договорились о решении проблемы с проездными документами, что позволило успокоить ситуацию.

Правительство Приштины также решило отложить до 1 ноября принятие решения об обязательной замене автомобилей со старыми или сербскими номерными знаками на косовские.

Белград потерял контроль над Косово в 1999 году после того, как НАТО бомбила страну, чтобы остановить жестокие репрессии против этнических албанских сепаратистских повстанцев.

Миротворцы НАТО заявляют, что готовы сохранять спокойствие в стране, особенно в северной части Косово, где проживает большинство этнических сербов.

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