Корпорація "АТБ" передала українським медикам 12 сучасних лабораторних комплексів для оперативного виявлення COVID-19

Сучасні лабораторні комплекси дозволяють оперативно і якісно виявляти і своєчасно діагностувати COVID-19, а також інші інфекційні захворювання.

"Сучасні системи CFX96, які допоможуть оперативно діагностувати і виявляти захворювання COVID-19, в період з 6 по 17 квітня передані обласним лабораторним центрам і лікарням Житомира, Полтави, Івано-Франківська, Львова, Сум, Чернівців, Херсона, Чернігова, Києва і Дніпра", - повідомила пресслужба корпорації "АТБ".

Як уточнили медики і керівники обласних лабораторій, це обладнання допоможе їм запобігти поширенню коронавірусної інфекції завдяки оперативній діагностиці та своєчасному виявленню носіїв вірусу, таким чином знижуючи масштаби епідемії.

"Це обладнання у два рази потужніше, ніж те, яким зараз володіє наша лабораторія", - підкреслила важливість вкладу "АТБ" в діагностику небезпечних захворювань Ліна Старинчук, завідуюча львівською вірусологічною лабораторією. Наявність таких комплексів в діагностичних центрах і лабораторіях дозволить забезпечити оперативну своєчасну діагностику і призначення лікування.

Після ліквідації пандемії коронавірусу діагностичне обладнання продовжить служити українській медицині для ефективного виявлення інфекційних захворювань. Передове оснащення, закуплене корпорацією "АТБ" у Франції на суму 10 мільйонів гривень, дозволяє забезпечити безпомилкову діагностику, а також робити це максимально швидко: флагманська високопродуктивна система CFX96 дозволяє проводити ПЛР-діагностику і мультиплексний аналіз в режимі реального часу.

Як розповів головний лікар Обласної клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко, прилад може проводити 90-100 аналізів одночасно, а його добова потужність становить близько 400 аналізів. "Для нас надзвичайно важливо, щоб такі прилади були в лікарні імені Мечникова, тому що тисячі людей, які сьогодні потребують діагностики, повинні знати - тут їм обов'язково допоможуть, правильно поставлять діагноз і призначать лікування", - заявив медик.

"Ми дуже вдячні нашим благодійникам. У такий складний для всіх медиків нашої країни час вони знайшли фінансову можливість придбати це дороге високоточне обладнання, яке життєво необхідне сьогодні. Воно дозволить збільшити кількість тестувань як протягом доби, так і, звичайно, в щомісячному еквіваленті", - прокоментувала отримання сучасних діагностичних комплексів, закуплених мережею "АТБ", Ірина Демчишин, кандидат медичних наук, завідувачка вірусологічною референс-лабораторією.

"В умовах поширення коронавірусної інфекції та оголошення загальнонаціонального карантину корпорація "АТБ" як соціально відповідальний бізнес визначила одним зі своїх пріоритетів реалізацію проектів, спрямованих на всебічну підтримку медичної галузі. Завдяки плідній співпраці корпорації "АТБ" з Офісом Президента, в українських обласних лабораторних центрах вже використовується сучасне обладнання, закуплене компанією у Франції для оперативного діагностування і виявлення захворювання COVID-19", - пояснив Борис Марков, голова Ради директорів і генеральний директор корпорації "АТБ".

Таким чином, внесок корпорації "АТБ" в заходи щодо протистояння епідемії коронавірусу в Україні вже перевищив 110 мільйонів гривень. Мережа "АТБ" реалізує спільний з Міністерством соціальної політики України благодійний проект з надання адресної допомоги представникам соціально незахищених верств населення у вигляді продуктових наборів і товарів повсякденної необхідності. Для його реалізації мережу "АТБ" надала 100 млн грн, які дозволять здійснити адресну допомогу соціально незахищеним категоріям громадян по всій території України. В рамках цього проекту згідно поіменним списками, складеними регіональними і місцевими підрозділами Мінсоцполітики, буде роздано близько 580 тисяч безкоштовних наборів в локаціях присутності мережі "АТБ".