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Корпорация "АТБ" передала украинским медикам 12 современных лабораторных комплексов для оперативного выявления COVID-19

Корпорация "АТБ" передала украинским медикам 12 современных лабораторных комплексов для оперативного выявления COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12941 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Корпорация “АТБ” завершила передачу 12 современных лабораторных комплексов общей стоимостью 10 млн грн областным диагностическим центрам и больницам. Это оборудование она закупила во Франции по просьбе Офиса Президента Украины, передает УНН.

Современные лабораторные комплексы позволяют оперативно и качественно выявлять и своевременно диагностировать COVID-19, а также другие инфекционные заболевания.

“Современные системы CFX96, которые помогут оперативно диагностировать и выявлять заболевания COVID-19, в период с 6 по 17 апреля переданы областным лабораторным центрам и больницам Житомира, Полтавы, Ивано-Франковска, Львова, Сум, Черновцов, Херсона, Чернигова, Киева и Днепра”, — сообщила пресс-служба корпорации “АТБ”.

Как уточнили медики и руководители областных лабораторий, это оборудование поможет им предотвратить распространение коронавирусной инфекции благодаря оперативной диагностике и своевременному выявлению носителей вируса, таким образом снижая масштабы эпидемии.

“Это оборудование в два раза мощнее, чем то, которым сейчас располагает наша лаборатория”, — подчеркнула важность вклада “АТБ” в диагностику опасных заболеваний Лина Старинчук, заведующая львовской вирусологической лабораторией. Наличие таких комплексов в диагностических центрах и лабораториях позволит обеспечить оперативную своевременную диагностику и назначение лечения.

После ликвидации пандемии коронавируса диагностическое оборудование продолжит служить украинской медицине для эффективного выявления инфекционных заболеваний. Передовое оснащение, закупленное корпорацией “АТБ” во Франции на сумму 10 миллионов гривен, позволяет обеспечить безошибочную диагностику, а также делать это максимально быстро: флагманская высокопроизводительная система CFX96 позволяет проводить ПЦР-диагностику и мультиплексный анализ в режиме реального времени.

Как рассказал главврач Областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко, прибор может проводить 90–100 анализов одновременно, а его суточная мощность составляет около 400 анализов. “Для нас чрезвычайно важно, чтобы такие приборы были в больнице имени Мечникова, потому что тысячи людей, которые сегодня нуждаются в диагностике, должны знать — здесь им обязательно помогут, правильно поставят диагноз и назначат лечение”, — заявил медик.

“Мы очень признательны нашим благотворителям. В такое сложное для всех медиков нашей страны время они нашли финансовую возможность приобрести это дорогостоящее высокоточное оборудование, которое жизненно необходимо сегодня. Оно позволит увеличить количество тестирований как в течение суток, так и, конечно, в ежемесячном эквиваленте”, — прокомментировала получение современных диагностических комплексов, закупленных сетью “АТБ”, Ирина Демчишин, кандидат медицинских наук, заведующая вирусологической референс-лабораторией.

“В условиях распространения коронавирусной инфекции и объявления общенационального карантина корпорация „АТБ“ как социально ответственный бизнес определила одним из своих приоритетов реализацию проектов, направленных на всестороннюю поддержку медицинской отрасли. Благодаря плодотворному сотрудничеству корпорации „АТБ“ с Офисом Президента, в украинских областных лабораторных центрах уже используется современное оборудование, закупленное компанией во Франции для оперативного диагностирования и выявления заболевания COVID-19”, — объяснил Борис Марков, председатель Совета директоров и генеральный директор корпорации “АТБ”.

Таким образом, вклад корпорации “АТБ” в мероприятия по противостоянию эпидемии коронавируса в Украине уже превысил 110 миллионов гривен. Сеть “АТБ” реализует совместный с Министерством социальной политики Украины благотворительный проект по предоставлению адресной помощи представителям социально незащищенных слоев населения в виде продуктовых наборов и товаров повседневной необходимости. Для его реализации сеть “АТБ” предоставила 100 млн грн., которые позволят осуществить адресную помощь социально незащищенным категориям граждан по всей территории Украины. В рамках этого проекта согласно поименным спискам, составленным региональными и местными подразделениями Минсоцполитики, будет роздано около 580 тысяч бесплатных наборов в локациях присутствия сети “АТБ”.

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