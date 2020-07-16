Коронавірус у столиці підтвердили ще в 116 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Кількість жителів Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 116 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН.
"Ще в 116 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. На сьогодні в столиці вже 6613 підтверджених випадків COVID-19", - повідомив Кличко.
Серед тих, що захворіли: 62 жінки віком від 21 до 86 років і двоє дівчат - 15 і 17 років. А також 50 чоловiків віком від 18 до 81 рокiв і двоє хлопчиків, яким шість і вісім років.
До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
"Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Дарницькому районі - 21, Деснянському - 20, Голосіівському районі - 18 випадків", - зазначив мер Києва.
Нагадаємо, в Україні поменшало неготових до послаблення карантину областей.