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19 березня, 18:42 • 100546 перегляди

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19 березня, 18:06 • 140186 перегляди

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19 березня, 10:24 • 132050 перегляди

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Коронавірус у столиці підтвердили ще в 116 людей

Коронавірус у столиці підтвердили ще в 116 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Кількість жителів Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 116 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН.

"Ще в 116 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. На сьогодні в столиці вже 6613 підтверджених випадків COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед тих, що захворіли: 62 жінки віком від 21 до 86 років і двоє дівчат - 15 і 17 років. А також 50 чоловiків віком від 18 до 81 рокiв і двоє хлопчиків, яким шість і вісім років.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Дарницькому районі - 21, Деснянському - 20, Голосіівському районі - 18 випадків", - зазначив мер Києва.

Нагадаємо, в Україні поменшало неготових до послаблення карантину областей.

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