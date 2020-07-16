Коронавирус в столице подтвердили еще у 116 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 116 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.
"Еще у 116 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. На сегодня в столице уже 6613 подтвержденных случаев COVID-19", - сообщил Кличко.
Среди заболевших 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет и две девушки - 15 и 17 лет. А также 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет и двое мальчиков, которым шесть и восемь лет.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе - 21, Деснянском - 20, Голосеевский район - 18 случаев", - отметил мэр Киева.
Напомним, в Украине стало меньше неготовых к ослаблению карантина областей.