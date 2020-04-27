Коронавірус на Черкащині: один пацієнт помер та є підозра у медика

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 87163 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 150022 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 95822 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 327039 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 166879 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 140870 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 194377 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123184 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107822 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104568 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 124218 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125715 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 35525 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 143665 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 67751 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 68719 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 87146 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 150001 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 144545 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 327011 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17394 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19345 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 26428 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 36143 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 126322 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Коронавірус на Черкащині: один пацієнт помер та є підозра у медика

Київ • УНН

 • 13993 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Черкащині помер один пацієнт із коронавірусом, а у одного медика є підозра на COVID-19. Загалом у місті 15 хворих на коронавірусну хворобу. Про це у Facebook написав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, передає УНН.

Коронавірус на Черкащині: один пацієнт помер та є підозра у медика

"На жаль, маємо не дуже втішні новини з Черкаської інфекційної лікарні. Один пацієнт помер, а в медичного працівника підозрюють зараження на COVID-19. На сьогодні хворих на коронавірус в інфекційній лікарні міста 15, ще 4 мають підозру. В одного пацієнта її зняли. Важких хворих наразі троє, двоє з яких із пневмонією, один з інсультом. На кисневих концентраторах лікується два пацієнти", - написав Бондаренко.

За його словами, загалом епідеміологічна ситуація в місті контрольована, однак це, на жаль, не гарантує повного уникнення ускладнень.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 27 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 220 летальних.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.25
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46