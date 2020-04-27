Коронавірус на Черкащині: один пацієнт помер та є підозра у медика
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Черкащині помер один пацієнт із коронавірусом, а у одного медика є підозра на COVID-19. Загалом у місті 15 хворих на коронавірусну хворобу. Про це у Facebook написав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, передає УНН.
"На жаль, маємо не дуже втішні новини з Черкаської інфекційної лікарні. Один пацієнт помер, а в медичного працівника підозрюють зараження на COVID-19. На сьогодні хворих на коронавірус в інфекційній лікарні міста 15, ще 4 мають підозру. В одного пацієнта її зняли. Важких хворих наразі троє, двоє з яких із пневмонією, один з інсультом. На кисневих концентраторах лікується два пацієнти", - написав Бондаренко.
За його словами, загалом епідеміологічна ситуація в місті контрольована, однак це, на жаль, не гарантує повного уникнення ускладнень.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 27 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 220 летальних.