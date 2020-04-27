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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 26235 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73819 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100839 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127206 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128098 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121465 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Коронавирус в Черкасской области: один пациент умер и есть подозрение у медика

Коронавирус в Черкасской области: один пациент умер и есть подозрение у медика

Киев  •  УНН

 • 13978 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Черкасской области умер один пациент с коронавирусом, а у одного медика есть подозрение на COVID-19. Всего в городе 15 больных коронавирусной болезнью. Об этом в Facebook написал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает УНН.

"К сожалению, есть не очень хорошие новости из Черкасской инфекционной больницы. Один пациент умер, а у медицинского работника подозревают заражение на COVID-19. В настоящее время больных коронавирусом в инфекционной больнице города 15, еще 4 подозревают. У одного пациента его сняли. Тяжелых больных пока трое, двое из которых с пневмонией, один с инсультом. На кислородных концентраторах лечится два пациента", - написал Бондаренко.

По его словам, в целом эпидемиологическая ситуация в городе контролируемая, однако это, к сожалению, не гарантирует полного избежания осложнений.

Напомним, в Украине 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 - летальных.

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