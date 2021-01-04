Королева вже не та: на британському телебаченні крутили привітання "фейкової" Єлизавети ІІ

Так, справжній британський монарх традиційно виголошує різдвяну промову, яка транслюється по всьому світу.

Але за її виступом у п'ятницю о 15:00 послідувала оцифрована "фейкова" королева. Відео було зроблено за допомогою технології Deepfake, яку використовують для з'єднання і накладення існуючих зображень і відео на вихідні зображення або відеоролики. Цього разу зображення королеви "наклали" на актрису, яка і виступала зі зверненням. Псевдокоролева запитувала із попередженням глядачів про те, "чи завжди те, що ми бачимо і чуємо - є тим, чим здається".

Channel 4 заявив, що відео було створено як "суворе попередження" про технології та розповсюдження фейкових новин.

Телекомпанія заявила, що відео було "суворим попередженням про передові технології, які роблять можливим поширення дезінформації та фейкових новин в цифрову епоху".

Channel 4 щорічно супроводжує традиційну промову королеви "альтернативним різдвяним посланням". Повідомлення виходить в ефір з 1993 року.

Повідомляється, що канал найняв студію VFX Framestore для створення фальшивої королеви Єлизавети, яка відверто говорила про особисті питання.

Відео було оброблено за допомогою технології штучного інтелекту.

Псевдокоролева на відео обговорює переїзд принца Гаррі і Меган у Північну Америку, кажучи: "є не багато речей більш образливих, ніж хто-небудь, хто говорить вам, що вони вважають кращою компанію канадців".

Фальшива королева також виконала танець на столі, нібито для TikTok.

Як повідомляв УНН, у минулому році розвідка США пообіцяла приз у 5 млн доларів тим, хто допоможе визначати "діпфейки".