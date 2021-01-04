Королева уже не та: на британском телевидении крутили приветствие "фейковой" Елизаветы II
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. "Фейковая" королева Елизавета II танцевала на столе в эфире местного телевидения на Рождество - видео транслировала британская радиовещательная компания Channel 4, передает УНН со ссылкой на CNN.
Так, настоящий британский монарх обычно произносит рождественскую речь, которая транслируется по всему миру.
Но за ее выступлением в пятницу в 15:00 последовала оцифрованная "фейковая" королева. Видео было сделано с помощью технологии Deepfake, которую используют для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики. На этот раз изображение королевы "наложили" на актрису, которая и выступала с обращением. Псевдокоролева спрашивала с предупреждением зрителей о том, "всегда ли то, что мы видим и слышим - есть тем, чем кажется".
Channel 4 заявил, что видео было создано как "строгое предупреждение" о технологиях и распространению фейковых новостей.
Телекомпания заявила, что видео было "строгим предупреждением о передовых технологиях, которые делают возможным распространение дезинформации и фейковых новостей в цифровую эпоху".
Channel 4 ежегодно сопровождает традиционную речь королевы "альтернативным рождественским посланием". Сообщение выходит в эфир с 1993 года.
Сообщается, что канал нанял студию VFX Framestore для создания фальшивой королевы Елизаветы, которая откровенно говорила о личных вопросах.
Видео было обработано с помощью технологии искусственного интеллекта.
Псевдокоролева на видео обсуждает переезд принца Гарри и Меган в Северную Америку, говоря: "есть не много вещей более обидных, чем кто-то, говорящий вам, что они предпочитают компанию канадцев".
Фальшивая королева также исполнила танец на столе, якобы для TikTok.
Как сообщал УНН, в прошлом году разведка США пообещала приз в 5 млн долларов тем, кто поможет определять "дипфейки".