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Користувачі Facebook створили групу "Спілка ветеранів війни з FIFA"

Користувачі Facebook створили групу "Спілка ветеранів війни з FIFA"

Київ • УНН

 • 6161 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Українські користувачі соціальної мережі Facebook створили сторінку під назвою “Спілка ветеранів війни з FIFA”, інформує УНН.

Сторінка у соціальній мережі з’явилася після того, як користувачі сайту обвалили рейтинг офіційної сторінки Міжнародної футбольної федерації (FIFA).

Користувачі активно обговорюють в рамках сторінки дії чиновників FIFA після публікації відео футболіста хорватської збірної Домагоєм Відою, який вигукнув у ньому “Слава Україні!”, спричинивши таким чином скандал, який активно обговорює світова спортивна та суспільно-політична преса.

Згодом понад 150 тисяч українських користувачів Facebook, поставивши мінімальний бал при оцінюванні офіційної сторінки спортивної організації, практично вп’ятеро понизили сторінки. Так, після шквалу негативних оцінок на своїй сторінці в Facebook ФІФА закрила можливість залишати відгуки.

За останні 4 години сторінка набрала більше однієї тисячі підписників.

Наразі, українці активно поширюють дописи з інструкціями для скарги на ресурси FIFA у соціальних мережах.

Як повідомляв УНН, на сторінці Кабміну у Facebook закрили можливість поставити оцінку після обвалу рейтингу FIFA.

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