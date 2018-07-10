Користувачі Facebook створили групу "Спілка ветеранів війни з FIFA"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Українські користувачі соціальної мережі Facebook створили сторінку під назвою “Спілка ветеранів війни з FIFA”, інформує УНН.
Сторінка у соціальній мережі з’явилася після того, як користувачі сайту обвалили рейтинг офіційної сторінки Міжнародної футбольної федерації (FIFA).
Користувачі активно обговорюють в рамках сторінки дії чиновників FIFA після публікації відео футболіста хорватської збірної Домагоєм Відою, який вигукнув у ньому “Слава Україні!”, спричинивши таким чином скандал, який активно обговорює світова спортивна та суспільно-політична преса.
Згодом понад 150 тисяч українських користувачів Facebook, поставивши мінімальний бал при оцінюванні офіційної сторінки спортивної організації, практично вп’ятеро понизили сторінки. Так, після шквалу негативних оцінок на своїй сторінці в Facebook ФІФА закрила можливість залишати відгуки.
За останні 4 години сторінка набрала більше однієї тисячі підписників.
Наразі, українці активно поширюють дописи з інструкціями для скарги на ресурси FIFA у соціальних мережах.
Як повідомляв УНН, на сторінці Кабміну у Facebook закрили можливість поставити оцінку після обвалу рейтингу FIFA.