Пользователи Facebook создали группу "Союз ветеранов войны с FIFA"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Украинские пользователи социальной сети Facebook создали страницу под названием "Союз ветеранов войны с FIFA", информирует УНН.
Страница в социальной сети появилась после того, как пользователи сайта обвалили рейтинг официальной страницы Международной футбольной федерации (FIFA).
Пользователи активно обсуждают в рамках страницы действия чиновников FIFA после публикации видео футболиста хорватской сборной Домагоя известно, какой воскликнул в нем "Слава Украине!", Вызвав таким образом скандал, который активно обсуждает мировая спортивная и общественно-политическая пресса.
Впоследствии более 150 000 украинских пользователей Facebook, поставив минимальный балл при оценке официальной страницы спортивной организации, практически в пять раз снизили страницы. Так, после шквала негативных оценок на своей странице в Facebook ФИФА закрыла возможность оставлять отзывы.
Сейчас украинцы активно распространяют сообщения с инструкциями для жалобы на ресурсы FIFA в социальных сетях.
Как сообщал УНН, на странице Кабмина в Facebook закрыли возможность поставить оценку после обвала рейтинга FIFA.