Конвертцентр з щомісячним обігом у 700 млн грн викрили в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Правоохоронці припинили у Києві діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом понад сімсот мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що “конверт” надавав послуги з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджету та їх легалізації комерційним підприємствам з усіх регіонів України. Оборудки здійснювалися через проведення безтоварних фіктивних операцій. Для виведення капіталів у “тінь” ділки створили також інвестиційні фонди для проведення нелегальних операції із цінними паперами.
Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання організаторів конвертцентру в столиці співробітники спецслужби вилучили фінансово-господарську документацію — бланки підприємств з печатками, незаповнені акти виконання підрядних робіт, чернетки із записами, які доводять проведення фінансових оборудок.
Правоохоронці також виявили двадцять один комп’ютер, обладнаний системою “клієнт-банк”, майже двісті сорок печаток і понад сто кліше фіктивних підприємств, більш ніж триста тисяч гривень, майже три тисячі доларів, півтори тисячі євро.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, конвертцентр з обігом 200 млн грн ліквідували у Києві.