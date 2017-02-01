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Конвертцентр с ежемесячным оборотом в 700 млн грн разоблачили в Киеве

Конвертцентр с ежемесячным оборотом в 700 млн грн разоблачили в Киеве

Киев • УНН

 • 10880 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Правоохранители пресекли в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более семисот миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что "конверт" предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и их легализации коммерческим предприятиям из всех регионов Украины. Сделки осуществлялись через проведение бестоварных фиктивных операций. Для вывода капиталов в "тень" дельцы создали также инвестиционные фонды для проведения нелегальных операций с ценными бумагами.

Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях и по адресам проживания организаторов конвертационного центра в столице сотрудники спецслужбы изъяли финансово-хозяйственную документацию - бланки предприятий с печатями, незаполненные акты выполнения подрядных работ, черновики с записями, которые доказывают проведения финансовых сделок.

Правоохранители также обнаружили двадцать один компьютер, оборудованный системой "клиент-банк", почти двести сорок печатей и более ста клише фиктивных предприятий, более трехсот тысяч гривен, почти три тысячи долларов, полторы тысячи евро.

Напомним, как сообщал УНН, конвертцентр с оборотом 200 млн грн ликвидировали в Киеве.

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