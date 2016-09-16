Конвертцентр з півмільярдним оборотом викрили у Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Миколаєві правоохоронці викрили конвертаційний центр, до якого входили 24 фіктивні підприємства та офшорні компанії. Про це УНН повідомили в прес-службі Департаментe захисту економіки Нацполіції.
Підприємства, які були задіяні у схемі, пов'язані з виробництвом та переробкою сільськогосподарської продукції та знаходились на спеціальному режимі оподаткування. За фіктивними угодами про отримані послуги виводили кошти в офшорні зони.
За попередніми даними, оборот «конвертаційного центру» склав понад 500 мільйонів гривень.
У результаті проведення шести санкціонованих обшуків вилучено 230 тисяч доларів США, що еквівалентно понад 5,5 мільйонів гривень, 220 тисяч гривень, 29 печаток різних суб'єктів, у тому числі державних органів, комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних підприємств, чекові книжки, банківські картки.