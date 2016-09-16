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15 марта, 19:03 • 116126 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169555 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139753 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132075 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113751 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106002 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101834 просмотра

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Конвертцентр с полумиллиардным оборотом разоблачили в Николаеве

Конвертцентр с полумиллиардным оборотом разоблачили в Николаеве

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Николаеве правоохранители разоблачили конвертационный центр, в который входили 24 фиктивных предприятия и оффшорные компании. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Департамента защиты экономики Нацполиции.

Предприятия, которые были задействованы в схеме, связаны с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и находились на специальном режиме налогообложения. По фиктивным договорам о полученных услугах выводили средства в оффшорные зоны.

По предварительным данным, оборот "конвертационного центра" составил более 500 миллионов гривен.

В результате проведения шести санкционированных обысков изъято 230 тысяч долларов США, что эквивалентно свыше 5,5 миллионов гривен, 220 тысяч гривен, 29 печатей различных субъектов, в том числе государственных органов, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты.

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