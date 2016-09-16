Конвертцентр с полумиллиардным оборотом разоблачили в Николаеве

Предприятия, которые были задействованы в схеме, связаны с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и находились на специальном режиме налогообложения. По фиктивным договорам о полученных услугах выводили средства в оффшорные зоны.

По предварительным данным, оборот "конвертационного центра" составил более 500 миллионов гривен.

В результате проведения шести санкционированных обысков изъято 230 тысяч долларов США, что эквивалентно свыше 5,5 миллионов гривен, 220 тысяч гривен, 29 печатей различных субъектов, в том числе государственных органов, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты.