Конвертцентр с полумиллиардным оборотом разоблачили в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Николаеве правоохранители разоблачили конвертационный центр, в который входили 24 фиктивных предприятия и оффшорные компании. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Департамента защиты экономики Нацполиции.
Предприятия, которые были задействованы в схеме, связаны с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и находились на специальном режиме налогообложения. По фиктивным договорам о полученных услугах выводили средства в оффшорные зоны.
По предварительным данным, оборот "конвертационного центра" составил более 500 миллионов гривен.
В результате проведения шести санкционированных обысков изъято 230 тысяч долларов США, что эквивалентно свыше 5,5 миллионов гривен, 220 тысяч гривен, 29 печатей различных субъектов, в том числе государственных органов, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты.