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Конституційний суд сьогодні пояснить своє рішення закрити доступ до декларацій чиновників

Конституційний суд сьогодні пояснить своє рішення закрити доступ до декларацій чиновників

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Конституційний суд України сьогодні, 30 жовтня, проведе брифінг, на якому пояснить рішення інстанції щодо закриття реєстру декларацій, передає кореспондент УНН.

Відтак, о 12:00 відбудеться брифінг голови КСУ Олександра Тупицького, трансляцію якого можна буде подивитися на Facebook-сторінці УНН.

За інформацією УНН, на брифінгу голова КСУ прокоментує ситуацію, яка виникла навколо реєстру декларацій чиновників.

Нагадаємо, 28 жовтня, Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до електронних декралацій чиновників через рішення Конституційного суду України. Суть рішення була в тому, що КСУ визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу України про відповідальність за брехню у деклараціях. Як наслідок, НАЗК було вимушене закрити доступ до реєстру 28 жовтня.

Через це Президент України Володимир Зеленський 29 жовтня скликав термінове засідання РНБО, на якому було ухвалено внести в Верховну Раду законопроект “Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства”, який дасть змогу владі відправити у відставку чинний склад Конституційного суду України. Цього ж дня Кабінет міністрів України розпорядився, щоб НАЗК відкрило доступ до реєстру декларацій попри рішення КСУ. У результаті розпорядження було виконано і доступ до реєстру був відновлений надвечір 29 жовтня.

До слова, згідно з Конституцією України, ні парламент, ні Президент не мають права відправляти у відставку суддів КСУ, якщо ті не порушили присягу, їх здоров’я дозволяє їм працювати на займаній посаді, суддя КСУ не досяг семидесятирічного віку, проти судді немає обвинувального вироку та в разі, якщо суддя не припиняв громадянства України.

Українські Національні Новини

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