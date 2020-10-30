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Конституционный суд сегодня объяснит свое решение закрыть доступ к декларациям чиновников

Конституционный суд сегодня объяснит свое решение закрыть доступ к декларациям чиновников

Киев  •  УНН

 • 28245 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Конституционный суд Украины сегодня, 30 октября, проведет брифинг, на котором объяснит решение инстанции о закрытии реестра деклараций, передает корреспондент УНН.

Так, в 12:00 состоится брифинг председателя КСУ Александра Тупицкого, трансляцию которого можно будет посмотреть на Facebook-странице УНН.

По информации УНН, на брифинге председатель КСУ прокомментирует ситуацию, которая возникла вокруг реестра деклараций чиновников.

Напомним, 28 октября, Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к электронным декралациям чиновников из-за решения Конституционного суда Украины. Суть решения заключалась в том, что КСУ признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины об ответственности за ложь в декларациях. Как следствие, НАПК было вынуждено закрыть доступ к реестру 28 октября.

Поэтому Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное заседание СНБО, на котором было принято внести в Верховную Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", который позволит властям отправить в отставку действующий состав Конституционного суда Украины. В этот же день Кабинет министров Украины распорядился, чтобы НАПК открыло доступ к реестру деклараций несмотря на решение КСУ. В результате распоряжение было выполнено и доступ к реестру был восстановлен вечером 29 октября.

К слову, согласно Конституции Украины, ни парламент, ни Президент не имеют права отправлять в отставку судей КСУ, если те не нарушили присягу, их здоровье позволяет им работать на занимаемой должности, судья КСУ не достиг семидесятилетнего возраста, против судьи нет обвинительного приговора и в случае, если судья не прекращал гражданства Украины.

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