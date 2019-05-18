Конполянка після двомісячної паузи провів матч в німецькій Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. В останньому турі німецької Бундесліги сезону-2018/2019 "Шальке" півзахисника національної збірної України Євгена Коноплянки на своєму полі зустрічався зі "Штутгартом", повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Українець, який через травму пропустив майже два місяці, з’явився на полі на 80-й хвилині, але схилити шальки терезів на користь своєї команди не спромігся - 0:0.
Гельзенкірхенці, набравши 33 очки, фінішували на 14-му місці в турнірній таблиці та зберегли прописку в елітному дивізіоні.
Додамо, що в цьому сезоні Коноплянка провів у складі "кобальтових" 21 матч, забив один м’яч та віддав дві результативні передачі.